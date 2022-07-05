Sevmek Zamanı dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm sürecek? Sevmek Zamanı dizisi final tarihi

Başrollerini sevilen oyuncular Deniz Işın ve İlhan Şen'in paylaştığı ATV'nin dizisi Sevmek Zamanı
ile ilgili sevenlerinin araştırmaları devam ediyor. Sevmek Zamanı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki Sevmek Zamanı Dizisi
final yapacak mı yoksa yeni sezonda devam edecek mi? Sevmek Zamanı dizisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sevmek Zamanı dizisi final mi yapacak
Sevmek Zamanı dizisinin ATV ve yapımcı şirket ile dizi ile ilgili anlaşmasının 10 bölümden oluştuğu öğrenildi. Bunun yanında reyting oranlarına bakıldığında da dizinin uzatılmayacağı gözler önüne seriliyor. Geçen hafta total reyting olarak Sevmek Zamanı dizisi 2.20 gibi bir reyting oranına sahipti. Sevmek Zamanı dizisinin 10. bölümünde ekranlara veda edeceği düşünülüyor. Dizinin 10. bölümü 15 Ağustos Pazartesi günü yayınlanacak. 10. bölümden sonra reytinglerin düzelmesi durumunda dizinin 20. bölüme kadar uzatılabileceği de konuşulanlar arasında ancak dizinin reyting oranlarına bakıldığında böyle bir yükselme yaşanması çok zor görünüyor.
Sevmek Zamanı dizisi reytingleri
Sevmek Zamanı dizisinin reytinglerinin neden bu kadar düşük olduğu da insanlar tarafından merak ediliyor. Öncelikli sebep olarak artık televizyon dizilerinin insanlar tarafından çok tercih edilmiyor olması. Diğer bir etken ise Sevmek Zamanı dizisiyle aynı gün yayınlanan Tozlu Yaka dizisinin daha çok izleyici toplaması olarak düşünülüyor.
Sevmek Zamanı dizisi yeni sezonda devam edecek mi
Sevmek Zamanı dizisinin reyting sonuçlarına göre biraz daha uzatılabileceği konuşuluyordu ancak aldığı reyting oranlarına bakarak bir artış göstermeyeceği de düşünülüyor. Sevmek Zamanı dizisinin bu sebeple yeni sezonda yayın hayatına devam etmeyeceği tahmin ediliyor.