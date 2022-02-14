MAGAZİN
14 Şubat 2022 - 12:56
Güncelleme: 14 Şubat 2022 - 12:56

Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!

Estetik harikası olarak bilinen Şevval Sam'ın geçmiş zamanda kendisi için yapılmış olan tüm kötü yorumlarını silinmesini istediği öğrenildi.

MAGAZİN
14 Şubat 2022 - 12:56
Güncelleme: 14 Şubat 2022 - 12:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
2018 yılında yapılan Türkiye güzellik yarışmasında birinci olan ve estetikli olduğu için de geçmiş dönemde Türkiye güzeli olanların büyük eleştirisini alan Şevval Şahin, geçmişinde bazı durumların silinmesini istediği öğrenildi.








Türkiye güzeli olduktan sonra tacının geri alınması yönünde de çok fazla konuşulan Şevval Şahin'in tacı alınmamış fakat o günden bu güne kadar estetiği ile ilgili çok fazla şeyler söylenmişti. 



Geçmiş yıllardaki birinci güzellerde bazılarının kendi senelerinden fotoğraflarını paylaşarak Şevval Şahin'i eleştirmeleri Türkiye güzelini oldukça fazla rahatsız etmiş olmalı ki ünlü güzel bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Kendisi ile ilgili yapılan tüm kötü yorumların kariyerine karşılık olumsuz bir etki oluşturduğunu savunan Şevval Şahin iddialara göre bu güne kadar hakkında yapılan tüm olumsuz haberleri sildirmeyle ilgili karar aldı.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam etti!
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam etti!
Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Haberler
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
Merkez Bankası FAST işlem limitlerini yükseltti!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
TÜBİTAK'dan girişimci gençlere 200 bin lira hibe desteği!
Altını olan herkese indirimli faiz oranlı kredi imkanı!
Altını olan herkese indirimli faiz oranlı kredi imkanı!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Sağlıkta şiddet olaylarına karşılık doktora hakim teminatı geliyor!
Sağlıkta şiddet olaylarına karşılık doktora hakim teminatı geliyor!
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam etti!
Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam...