Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!













2018 yılında yapılan Türkiye güzellik yarışmasında birinci olan ve estetikli olduğu için de geçmiş dönemde Türkiye güzeli olanların büyük eleştirisini alan Şevval Şahin, geçmişinde bazı durumların silinmesini istediği öğrenildi.Türkiye güzeli olduktan sonra tacının geri alınması yönünde de çok fazla konuşulan Şevval Şahin'in tacı alınmamış fakat o günden bu güne kadar estetiği ile ilgili çok fazla şeyler söylenmişti.Geçmiş yıllardaki birinci güzellerde bazılarının kendi senelerinden fotoğraflarını paylaşarak Şevval Şahin'i eleştirmeleri Türkiye güzelini oldukça fazla rahatsız etmiş olmalı ki ünlü güzel bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Kendisi ile ilgili yapılan tüm kötü yorumların kariyerine karşılık olumsuz bir etki oluşturduğunu savunan Şevval Şahin iddialara göre bu güne kadar hakkında yapılan tüm olumsuz haberleri sildirmeyle ilgili karar aldı.