Şevval Sam’dan gençlere taş çıkartan pozlar







Sosyal medyada gündem oldu







Başarılı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam yaşıtlarına taş çıkarıyor. Yasak Elma dizisinde Ender karakteriyle hayran kitlesini gün geçtikçe büyüten başarılı sanatçının her adımı olay oluyor. Geçtiğimiz gün katıldığı bir davette derin dekolteli kırmızı elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı adeta gençlere taş çıkarıyor.Başarılı sanatçı Şevval Sam güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. Katıldığı davette kırmızı elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Davetten pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan başarılı sanatçıya beğeni ve yorum yağdı. Paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan başarılı sanatçı günün en çok konuşulan ismi oldu.