Başarılı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam yaşıtlarına taş çıkarıyor. Yasak Elma dizisinde Ender karakteriyle hayran kitlesini gün geçtikçe büyüten başarılı sanatçının her adımı olay oluyor. Geçtiğimiz gün katıldığı bir davette derin dekolteli kırmızı elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı adeta gençlere taş çıkarıyor.
MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 15:15
Şevval Sam'dan gençlere taş çıkartan pozlar
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam’ın pozları gündeme bomba gibi düştü…
MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 15:15
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