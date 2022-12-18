MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 15:15

Şevval Sam'dan gençlere taş çıkartan pozlar

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam’ın pozları gündeme bomba gibi düştü…

MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 15:15
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Şevval Sam’dan gençlere taş çıkartan pozlar


Başarılı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam yaşıtlarına taş çıkarıyor. Yasak Elma dizisinde Ender karakteriyle hayran kitlesini gün geçtikçe büyüten başarılı sanatçının her adımı olay oluyor. Geçtiğimiz gün katıldığı bir davette derin dekolteli kırmızı elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı adeta gençlere taş çıkarıyor. Şevval Sam

Sosyal medyada gündem oldu 

Başarılı sanatçı Şevval Sam güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. Katıldığı davette kırmızı elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Davetten pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan başarılı sanatçıya beğeni ve yorum yağdı. Paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan başarılı sanatçı günün en çok konuşulan ismi oldu. Şevval Sam



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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