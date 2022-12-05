MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 15:07

Şevval Sam'ın gurur dolu gecesi

Oğlunun sahnede ödül alışını izleyen gurur dolu bir anne

MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 15:07
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Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi


Şevval Sam eski futbolcu Metin Tekin’den olan oğlu Taro Emir Tekin’de annesi gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor. Dizilerde sergilediği başarılı oyunculuğu ile annesini gururlandıran Emir Tekin dün gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülünü aldı. Oğlunun ödülünü aldığı esnada Şevval Sam’ın gurur dolu duygusal bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu. Emir Tekin

Yıldızı parlayan Emir Tekin

Başarılı rollere imza atan Emir Tekin annesi gibi başarılı bir oyuncu olacağını şimdiden gösterdi. Sadakatsiz dizisinde ki rolüyle bütün ilgiyi üzerine toplayan Emir Tekin şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde başrol oyuncusu. Ödül almak için sahneye çıktığında teşekkürünü annesi Şevval Sam’a gönderen Emir Tekin annesine duygu dolu anlar yaşattı. Şevval Sam ve Emir Tekin

Sosyal medyada yorum yağıyor



Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ve oğlu Emir Tekin’in duygusal anları sosyal medyada çok konuşuldu. Şevval Sam ve Emir TekinŞevval Sam ve Emir Tekin

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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