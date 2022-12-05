Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi







Yıldızı parlayan Emir Tekin

Sosyal medyada yorum yağıyor







Şevval Sam eski futbolcu Metin Tekin’den olan oğlu Taro Emir Tekin’de annesi gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor. Dizilerde sergilediği başarılı oyunculuğu ile annesini gururlandıran Emir Tekin dün gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Yıldızı Parlayanlar’ ödülünü aldı. Oğlunun ödülünü aldığı esnada Şevval Sam’ın gurur dolu duygusal bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu.Başarılı rollere imza atan Emir Tekin annesi gibi başarılı bir oyuncu olacağını şimdiden gösterdi. Sadakatsiz dizisinde ki rolüyle bütün ilgiyi üzerine toplayan Emir Tekin şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde başrol oyuncusu. Ödül almak için sahneye çıktığında teşekkürünü annesi Şevval Sam’a gönderen Emir Tekin annesine duygu dolu anlar yaşattı.Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ve oğlu Emir Tekin’in duygusal anları sosyal medyada çok konuşuldu.