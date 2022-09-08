MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 13:35

Şevval Sam Manisa'yı coşturdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Konserleri çerçevesinde ünlü oyuncu ve müzisyen Şevval Sam, Manisalı hayranlarıyla buluştu.

MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 13:35
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Şevval Sam Manisa’yı coşturdu


Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurtuluşun 100'üncü yılına özel olarak hazırladığı Kurtuluş Konserleri çerçevesinde, ünlü oyuncu ve müzisyen Şevval Sam, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce Manisalı ilgiyle takip etti.

Türk Sanat Müziği parçalarıyla konserine başlayan sevilen sanatçı, arabesk, pop ve fantezi müziklerinin yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan geniş repertuvarından şarkılar seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran Manisalılarla birlikte şarkılarını seslendiren sanatçı, Manisalılara teşekkür etti. Konser sonu itibariyle sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, performansı nedeniyle sanatçıyı kutlayarak, çiçek ve Manisa'ya özgü ürünlerden takdim etti.



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Haber Editörü
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