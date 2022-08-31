Seyir Halindeki Motosiklet Yandı - Adıyaman













Adıyaman'da, hareket halinde olduğu esnada alev alarak yanan motosiklette esnaflar müdahalede bulundu.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümer Meydanı (Atatürk Heykeli) yakınlarında hareket halinde olan bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Yanan motosikleti durduran sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu farkına varan esnaflar ellerine aldıkları yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Motosikletin elektrik tesisatından çıktığı fikir edinilen yangında ölen yada yaralanan olmazken motosiklette maddi zarar meydana geldi.