Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre yangın; Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı Köyü yakınlarında oldu. Y. Ş. (43) yönetimindeki 16 MBM 10 plakasına sahip Fiat marka otomobil motor tarafından alev aldı. Sürücü otomobilden indikten sonra büyüyen alevler aracı sardı. Alev topuna dönen otomobile Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.