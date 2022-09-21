YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:48

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü !

Kocaeli'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kül oldu.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:48
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü !


Olay, Dilovası ilçesi, D-100 Karayolu Dilovası Rampası üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hakan Aydın idaresindeki 53 RT 399 plakasına sahip otomobilden, seyir halindeyken belli olmayan bir sebeple duman çıkmaya başladı. Dumanı farkına varan Aydın, aracını yolun kenarlarında müsait bir yere çekip montunu bile arabada bırakarak uzaklaştı.

Kısa bir müddet sonra otomobil alev topuna döndü. Sürücü Aydın, kaputu bile açamadan araçtan uzak kalmak zorunda kaldı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren talihsiz sürücünün ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Olay sonrasında küle dönen araçta ciddi derecede maddi zarar gerçekleşti.



Olayı anlatan sürücü Yusuf Hakan Aydın, “Seyir halinde giderken araba bir anda tutuştu. Sağa çektim, zaten çekişten de düştü araba. İşten çıkmış eve gidiyordum. Sağa çekip kaputu açmaya çalıştım ancak açamadım. Araba zaten aldı başını gitti. Polise haber verdik” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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