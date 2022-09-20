Seyir halindeki otomobil küle döndü !

Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre seyir halindeyken motor tarafından dumanlar çıktığını farkına varan sürücü aracını yol kenarına çekti. Otomobilin durmasıyla motor kısmı bir anda alev topuna döndü. Aracından inip yangın tüpüyle alev alan aracını söndürmek isteyen sürücünün çabası yetersiz kalınca, yanan araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.