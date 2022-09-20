Seyir halindeki tır yola devrildi felaket kazada şoför feci şekilde hayatını kaybetti













Erzurum'un Tortum ilçesi Aksu mahallesi karayolu üzerinde Serhıı Khortıuk isimli Ukrayna uyruklu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tır parçalara bölündü. Metrelerce yolda sürüklenen tırdan şoförün tanınmaz haldeki bedeni cansız olarak bulundu. Kazaya baş bölgesinde mahalle vatandaşları müdahalede bulunurken bundan sonra ise olay mahaline itfaiye ve Jandarma ekipleri geldi. Aksu mahallesi üzerinde yer alan yolda daha öncede birçok kazanın meydana geldiği biliniyor. Aksu mahallesi muhtarı ise tırın devrildiğini evden duyduklarını hemen olay mahaline geldiklerini ve felaket bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdi.