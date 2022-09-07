YAŞAM
07 Eylül 2022 - 06:47

Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 06:47
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Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı


Kaza gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Şifa köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 50 ABK 716 plakasına sahip Opel marka araç, seyir halindeyken önünde seyreden 45 ACV 571 plakasına sahip tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesine saplanan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay mahaline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.



Araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis kaza konusu ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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