YAŞAM
10 Eylül 2022 - 16:25

Seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 16:25
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Seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde hareket halinde olan C.Ş. idaresindeki kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, Ayman Yaylası mevkiinde kamyonu park yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere teslim olan kamyon, Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

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Haber Editörü
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