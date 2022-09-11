Seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 1 yaralı













Kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine hareket halinde olan Adem Çoban idaresindeki 45 PS 957 plakasına sahip otomobil, aynı yönde seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Nihal Şenol idaresindeki 35 DJD 16 plakasına sahip otomobil ile Osman Kısa idaresindeki 19 BA 553 plakasına sahip otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortada kalan 35 DJD 16 plakasına sahip araç sürücüsü Nihal Şenol yaralandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Şenol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.