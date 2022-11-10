Seyirciyi kızdırdı: Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanı sert eleştirilere neden oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü

YALI ÇAPKINI’NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ





YENİ BÖLÜM FRAGMANI ŞAŞIRTTI

SOSYAL MEDYA TEPKİSİZ KALMADI

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını dizi bu kez izleyicileri kızdırdı. Yayınlandığı günden bu yana reyting listelerinin üst sıralarında yer alan diziye tepkiler çığ gibi büyüdü. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşılırken fragmanda yer alan detay herkesi üzdü.İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı…Her bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, çok konuşulmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta herkesi şaşırtan bir olay yaşanırken Suna'nın Ferit'i öpmesi şok etkisi yarattı. Eğlenmek için gittikleri mekanda çok içen Suna kendisini kaybederek Ferit'i öptü. Bu durumu gören Seyran çok şaşırırken izleyicilerde aynı şaşkınlığı yaşadı.Bu hafta 8. bölümü ile ekrana gelecek olan diziye sayılı günler kaldı. Yalı Çapkını’ndan ortalık karışırken fragmanda ekranlara yansıyanlar ise yok artık dedirtti. Buna babası tarafından istemediği bir evliliğe zorlanırken Suna da soluğu Seyran'ın yanında alıyor. Ablasının yardım isteğini cevapsız kalamayan Seyran Ferit’in durumu çözmesi bir şey yapmasını istiyor. Bu olayın ardından Ferit kendisine yakışmayan bir hareket yaparken izleyicilerde duruma tepki göstermeye başladı. Ferit, Seyran’la birlikte olmak karşılığında ablasına yardım edeceğini söylerken Seyran’dan beyaz geceliği giymesini istiyor.Daha sonra da Seyran, ablasına yardım etmesi için Ferit'ten bir şeyler yapmasını istiyor. O andan itibaren de anlam veremediğimiz durum yaşanıyor. Ferit, Seyran'a birlikte olmak şartıyla ablası Suna'yı evlilikten kurtaracağını söylüyor ve beyaz geceliğini çekmeceden çıkarıyor.Dizinin son bölüm fragmanında yaşananlar sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sempatik tavırlarıyla tanınan Ferit'in dizide kötü gösterilmesi izleyenleri kızdırdı. Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanına gelen bazı yorumlar şu şekildedir: