









ŞEYMA'DAN GELECEĞİ GÖREN PAYLAŞIMLAR







İşte Şeyma'nın o paylaşımı:

Şeyma'nın Söyledikleri Gündem Oldu! Sonunu Gördü. Sosyal medyanın gündemine eskiden Elazığ ve İzmir depremleri için şikayetini sosyal medyadan yazan bir kızın söyledikleri oturdu. Genç kadın İzmir ve Elazığ depremlerine atıfta bulunarak bir öngörüde bulundu. Dedikleri oldu. İşte talihsiz Şeyma'nın gerçek kokan o sözleri ve diğer detaylar...İzmir ve Elazığ depremleri için twit atan Şeyma'nın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisinin Kahramanmaraş'ta oturduğunu, bulunduğu ilin birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu ve fay hattı bulunduğunu eğer bir gün bu ilde de deprem olursa kendisi için melek oldu tabiri yerine hakkının aranmasını istedi. Pek çok kişinin yüreğine oturan bu sözler sonrası hesap sorulacak mı, sorumlular yargılanacak mı tüm bu sorulara cevap aranıyor.Uzmanların yıllardır söylediği bir şey var: deprem öldürmüyor. Peki deprem öldürmüyorsa neden halen ölüyoruz. Ölü sayılarımız 18 binde ve kimse bunun hesabını sormuyor. 1999 tarihinden bu yana 24 sene geçmiş durumda ve insanlar oldukça kızgın, öfkeli. Hiç bir önlem alınmamış deprem ile ilişkili. 1999 depremi sonrası önce bir iki kontrolden sonra tekrar yine eskisi gibi olup binalar kontrolsüz ve denetimsiz olarak yapılıyordu. Müteahhitlerin maldan çalması, bilgi eksikliği, niteliksiz iş gücü nedeniyle de binalar kalitesiz yapılardan oluşuyordu. Bu gibi sorunlar nedeniyle insanların ölmesine tahammül edemeyen Şeyma isimli genç kadın twitter üzerinden bir paylaşım yapmıştır. 2020 yılında yapılan bu paylaşımda Şeyma, bir gün Elazığ ve İzmir depremleri gibi deprem bölgesi olarak bulunan Kahramanmaraş'ta deprem olursa ve enkazdan çıktığında arkasından melek oldu tabirlerinin kullanılmamasını istedi. Bunun yerine hakkının aranmasını istedi.