MAGAZİN
03 Nisan 2023 - 12:00

Şeyma Subaşı'dan 69 TL ödeyen abonelerine engel! Meriç Keskin, açtı ağzını yumdu gözünü..

Şeyma Subaşı, 69 TL ücret ödeyerek abone olan sosyal medya fenomenlerinden Meriç Keskin'i engelledi. Meriç Keskin'in Şeyma Subaşı'nın sadece abonelerine paylaştığı fotoprafları kendi takipçilerine ifşa etmesi sonrası bloklandığını anladı ve şaka yollu "Paramı geri ver, dolandırıldım" şeklinde ifadeler kullandı.

MAGAZİN
03 Nisan 2023 - 12:00
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Şeyma Subaşı'dan 69 TL ödeyen abonelerine engel! Meriç Keskin, açtı ağzını yumdu gözünü..


Şeyma Subaşı, dünya çapında birçok yıldız ve fenomenden "ücretli abonelik" karşılığı ile nstagram'da özel içerikler paylaşan modaya katılan ilk Türk oldu. Subaşı'nın özel hayatını ve özle anlarını takip etmenin aylık ücreti ise tam 69 TL.

Şeyma Subaşı Meriç Keskin'i engelledi



Gizli hesabından düğünle ilgili tüm detayları ortaya çıkaran Subaşı, bekarlığa veda partisine ait fotoğrafları da paylaştı. Şeyma Subaşı, kendisine abone olan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in özel fotoğraflarını kendi takipçilerine ifşa ettiğini görünce engeli bastı.

Şeyma Subaşı Meriç Keskin'i engelledi

"ŞEYMA BENİ ENGELLEMİŞ, PARAMI GERİ VER"

Şeyma Subaşı'nın kendisini bolkladığını gören Meriç Keskin, “Sanırım beni engellemiş. 69 TL'miz ne olacak? Şimdi gidip Acun Ilıcalı'nın kapısını çalacağım. Bu utanç verici bir şey. Biz sana ne yaptık? Paramı geri istiyorum tüketici haklarına başvuracağım. Resmi olarak dolandırıldım" diye konuştu. Sosyal medya fenomeni daha sonra satın aldığı şeyma Subaşı'nın kitabını çöpe attı ve bu anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şeyma Subaşı Meriç Keskin'i engelledi

"AYNI HAYATIMDAN ENGELLEDİĞİM GİBİ ENGELLERİM"

 Meriç Keskin'in halka açık hesabından banlanmasıyla ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Kendinizi sevmek ve sevildiğinizi bilmek çok güzel bir şey. Özellikle tanıdığınız insanlar takdir ediliyor. Kişisel hesabımda daha bir çok özel mesaj oldu. Takip etmek istersen başka şeyler gördüğümde de engelleyebilirim. Aynı hayatımdan engellediğim şekilde" dedi.

Şeyma Subaşı Meriç Keskin'i engelledi

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