Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk alıştırması







Daha önce bir bebeğini kaybetmişti







Şeyma Subaşı ve bir ayrı bir barışık ilişki yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeniden evlilik hazırlığı yapıyor. Şeyma Subaşı özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık sosyal meydanın gündeminde yer alırken bu sefer herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı’dan olan kızının velayeti babası Ilıcalı’daydı. Zaman zaman annesi Şeyma Subaşı’nın yanına giden ve annesi ve sevgilisi ile zaman geçiren Melisa Ilıcalı annesinin sorusuna şoke eden bir tepki verdi.Sevgilisi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı daha önce evlilik hazırlığı yaparken düşük yaptığını duyurmuş. Üzüntüsünü takipçileri ile paylaşmıştı. Yeniden anne olmak isteyen Subaşı bu isteğini kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı. O anları videoya alan ve sosyal medya hesabında yayınlanan Subaşı kızından beklemediği bir tepki aldı. Annesinin bir kardeşin daha olabilir demesi üzerine sinir krizi geçiren Melisa Ilıcalı ‘seni bırakır giderim babamın yanına’ diyerek Şeyma Subaşı’yı korkutmaya çalıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.