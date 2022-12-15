MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 19:24

Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk alıştırması

Şeyma Subaşı kızı Melisa’ı kardeş fikrine alıştırmaya çalıştığı anları sosyal medyada paylaştı…

MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 19:24
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Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk alıştırması


Şeyma Subaşı ve bir ayrı bir barışık ilişki yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeniden evlilik hazırlığı yapıyor. Şeyma Subaşı özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık sosyal meydanın gündeminde yer alırken bu sefer herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı’dan olan kızının velayeti babası Ilıcalı’daydı. Zaman zaman annesi Şeyma Subaşı’nın yanına giden ve annesi ve sevgilisi ile zaman geçiren Melisa Ilıcalı annesinin sorusuna şoke eden bir tepki verdi. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı

Daha önce bir bebeğini kaybetmişti 

Sevgilisi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı daha önce evlilik hazırlığı yaparken düşük yaptığını duyurmuş. Üzüntüsünü takipçileri ile paylaşmıştı. Yeniden anne olmak isteyen Subaşı bu isteğini kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı. O anları videoya alan ve sosyal medya hesabında yayınlanan Subaşı kızından beklemediği bir tepki aldı. Annesinin bir kardeşin daha olabilir demesi üzerine sinir krizi geçiren Melisa Ilıcalı ‘seni bırakır giderim babamın yanına’ diyerek Şeyma Subaşı’yı korkutmaya çalıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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