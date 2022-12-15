Şeyma Subaşı ve bir ayrı bir barışık ilişki yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeniden evlilik hazırlığı yapıyor. Şeyma Subaşı özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık sosyal meydanın gündeminde yer alırken bu sefer herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı’dan olan kızının velayeti babası Ilıcalı’daydı. Zaman zaman annesi Şeyma Subaşı’nın yanına giden ve annesi ve sevgilisi ile zaman geçiren Melisa Ilıcalı annesinin sorusuna şoke eden bir tepki verdi.
MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 19:24
Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk alıştırması
Şeyma Subaşı kızı Melisa’ı kardeş fikrine alıştırmaya çalıştığı anları sosyal medyada paylaştı…
MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 19:24
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