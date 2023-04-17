MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 10:00

Şeyma Subaşı düğünü abarttı, kişiyi azalttı! Düğününe sadece o isimleri çağırdı

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin düğün tarihi yaklaştıkça detaylar da netleşmeye başladı. Çiftin 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleştireceği düğüne sadece İstanbul'dan 15 kişinin davetli olacağı öğrenildi. Herkesin merakla beklediği düğünde neler olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 10:00
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Şeyma Subaşı düğünü abarttı, kişiyi azalttı! Düğününe sadece o isimleri çağırdı


Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleştirecekleri düğünleri için büyük bir ekiple son hazırlıklarını tamamlıyor.

Düğün, iki gün boyunca sürecek ve Şeyma Subaşı iki farklı gelinlik giyecek. Ancak ortaya çıkan habere göre, sadece 15 kişilik bir ekip İstanbul'dan Marakeş'e götürülecek.



Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un yazısına göre, düğünde neden bu kadar az sayıda kişinin davetli olduğu bilinmiyor. Ancak Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinde sadece abonelerin bulunacağına dair yaptığı açıklama da takipçilerini tatmin etmemişti.şeyma

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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