Şeyma Subaşı düğünü abarttı, kişiyi azalttı! Düğününe sadece o isimleri çağırdı













Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleştirecekleri düğünleri için büyük bir ekiple son hazırlıklarını tamamlıyor. Düğün, iki gün boyunca sürecek ve Şeyma Subaşı iki farklı gelinlik giyecek. Ancak ortaya çıkan habere göre, sadece 15 kişilik bir ekip İstanbul'dan Marakeş'e götürülecek.Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un yazısına göre, düğünde neden bu kadar az sayıda kişinin davetli olduğu bilinmiyor. Ancak Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinde sadece abonelerin bulunacağına dair yaptığı açıklama da takipçilerini tatmin etmemişti.