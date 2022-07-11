Şeyma Subaşı eski sevgilisiyle barıştı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi beraber görüntülendi!

1.5 sene kadar beraberlik yaşayan ve sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden ilişkilerini sonlandırdığını duyuran Şeyma Subaşı ve Meedo'nun tekrar barıştığı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Peki Şeyma Subaşı ve Meedo tekrar birlikte mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şeyma Subaşı ve Meedo barıştı mıŞeyma Subaşı 1.5 senelik birliktelik yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabı üzerinden 'Sizin de bildiği ve tanık olduğu 1.5 senelik Meedo ile olan ilişkimizi karşılıklı anlaşıp sonlandırma kararı verdik. Her ilişkide olabildiği gibi biz de yaşanılan anlaşmazlıklar sonucunda ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdı.
Bu karar ve yaşadığımız hassas sürece takipçi ve basın mensuplarının sayı ve anlayış göstermesini rica ediyorum' sözleriyle duyurmuştu. Ayrı geçen birkaç ayın ardından Meedo'nun Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa ile çıkan görüntüleri sosyal medya gündemine oturdu. Evlilik hazırlığı yaparken ayrılmaları takipçilerini oldukça şaşırtan çiftin ayrılığa dayanamadığı ve Paris'te aşk tazeledikleri iddia edildi.