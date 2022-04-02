Şeyma Subaşı Hakan Sabancı'yla ilgili aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi!

Şeyma Subaşı aşk hayatıyla yine çok koşuluyor. Her yaptığı olay olan ünlü fenomen, yakın dostu Dila Tarkan’ın Atina’da gerçekleşen düğününden sonra İstanbul’da da Hakan Sabancı’yla sık sık görüntülenince yeni aşk iddialarını güçlendirmişti. Geçen gece katıldığı bir davette yine Hakan Sabancı’yla birlikte olduğu iddia edilen Subaşı, mekan çıkışı muhabirlerin “Hakan Sabancı’yla yeni bir aşk mı var?” soruları karşısında gerildi ve

“hepsi arkadaşım” diyerek cevapladı. Muhabirin “ilişki yok, arkadaşsınız diyebilir miyiz?” sorusuna da “yok, arkadaşız” diyen ünlü fenomen, hızla bekleyen aracına yöneldi.