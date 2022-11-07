Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Olay olan düğün davetiyesi paylaşılmaya doyulmuyor! Subaşı'dan ''Çok heyecanlıyım'' paylaşımı ses getirdi













Şeyma Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisinde soğuk rüzgarlar esse de sonunda evlenme kararı aldığını paylaştı. Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sonrasında Mohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye başlama kararı aldı. Dolu dizgin aşklarını sosyal medya üzerinden paylaşan Subaşı milyarder sevgilisiyle nikah masasına oturuyor. Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik bir evlilik teklifi almasıyla gündeme gelirken bu sevinç çok uzun sürmedi. Muradına eremedikleri gibi ayrılık kararı ile isimleri anıldı. İlişkilerine yeni bir şans vermek adına birleşen ikili mutlu anılarını sosyal medya üzerinden paylaşırken Subaşı'nın ikinci kez evlilik teklifi alması şaşırttı.Evlilik teklifinin üzerinden çok geçmemesiyle beraber fenomen isim Şeyma Subaşı instagram resmi sayfasından düğün davetiyesini paylaştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrılık süreci geçiren ünlü isim Şeyma subaşı ilişkilerini evlilik ile taçlandırmaya karar verirken sosyal medya üzerinden de bu durumu ilan ettiler.Sosyal medya üzerinden güzel dilekler sunulmaya devam ederken Subaşı davetiyesinin altına ''Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notunu düştü.