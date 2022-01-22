Şeyma Subaşı Miami'de işletmeciliğe soyunuyor!













Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan ve o dönemlerde 80 bin lira ödediği Healtyish Cafe'si Subaşı'nın sık seyahatleri nedeniyle 2020 yılında kapanmıştı.Ünlü fenomen şimdilerde ise Miami'de aynı heyecanı yaşamak için gün saymaya başladı.Bir süredir birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den de destek alan Şeyma Subaşı, Miami'de mekan arayışına başladı.Subaşı'nın sağlıklı yeme-içme konseptinin haricinde mekanda kendi tasarımları olan spor kıyafetleri de satmayı planladığı öğrenilirken Alsaloussi'nin sevgilisinin istediği hiçbir şeye hayır demediği ve bu işletme konusunda da büyük destek verdiği konuşuluyor.