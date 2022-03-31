Şeyma Subaşı minisiyle olay oldu! "ah Şeyma ah"

Aşk yaşadıkları öne sürülen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı, gittikleri her yerde görüntülenmeye devam ediyor.

Katılacağı bir davet için hazırlanıp poz veren Şeyma Subaşı, ateş kırmızı süper mini elbisesiyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.Eteğinin boyu oldukça iddialı olan fenomen, sosyal medya hesabından “Ah Şeyma Ah” notuyla fotoğraflarını paylaştı. Elbisesinin boyu takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.Her yaptığı olay olan Subaşı’nın çok konuşulan paylaşımına dudaklarıyla ilgilide, "Dudaklar vasat olmuş", "Dudak dolgunu erit" gibi yorumlar yapıldı.