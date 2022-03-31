MAGAZİN
31 Mart 2022 - 12:59

Şeyma Subaşı minisiyle olay oldu! "ah Şeyma ah"

Geçtiğimiz günlerde adı Hakan Sabancı’yla aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Ünlü fenomen, şimdilerde aşk hayatıyla gündemde.

MAGAZİN
31 Mart 2022 - 12:59
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Şeyma Subaşı minisiyle olay oldu!

Aşk yaşadıkları öne sürülen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı, gittikleri her yerde görüntülenmeye devam ediyor.

Katılacağı bir davet için hazırlanıp poz veren Şeyma Subaşı, ateş kırmızı süper mini elbisesiyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 
Eteğinin boyu oldukça iddialı olan fenomen, sosyal medya hesabından “Ah Şeyma Ah” notuyla fotoğraflarını paylaştı. Elbisesinin boyu takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Her yaptığı olay olan Subaşı’nın çok konuşulan paylaşımına dudaklarıyla ilgilide, "Dudaklar vasat olmuş", "Dudak dolgunu erit" gibi yorumlar yapıldı.
EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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