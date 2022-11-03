Şeyma Subaşı’ndan evlilik sinyalleri geldi! Bir küsüp bir barışan çift evlilik yolunda ilerliyor







ŞEYMA SUBAŞI EVLENİYOR MU?











ŞEYMA SUBAŞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Uzun süredir birlikte olan Şeyma Subaşı ve Mısırlı Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İkilinin aşk hayatı kaldığı yerden devam ederken bir küsüp bir barışmaları da sosyal medyada en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Şeyma Subaşı'nın son paylaşımından sonra evleniyor mu? soruları akıllarda yer edindi. İşte Şeyma Subaşı'nın merak edilen o paylaşımı…Geçtiğimiz süre içerisinde bir küsüp bir barışan Şeyma Subaşı ve sevgi Mohammed Alsaloussi, aşk hayatına doludizgin devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşım sonrasında takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Şeyma Subaşı artık gelin olmak istiyor.Evlilik hayalleri kuran Subaşı, yaptığı son paylaşım herkesin dikkatini çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile oldukça merak uyandıran Subaşı’nın paylaşımları merak ediliyor. Sevgilisiyle birlikte olan pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan Şeyma Subaşı, story kısmında fotoğrafları yayınladı.Sosyal medya hesabı Instagram üzerinde 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle yeni görüntülerini paylaştı. Instagram'ın hikayeler kısmından fotoğraflarını paylaşan Subaşı, fotoğrafların üzerine "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajını yazdı. Bununla birlikte gelinlikli kadın emojisi ekleyen Subaşı’nın yakında evleneceği düşünüyor.