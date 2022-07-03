MAGAZİN
03 Temmuz 2022 - 20:23

Şeyma Subaşı ne kadar nafaka alıyor? Şeyma Subaşı'nın nafaka miktarını paylaşan bankacıya şok ceza!

Şeyma Subaşı'nın nafaka miktarını paylaşan bankacıya şok ceza gündeme oturdu. Söz konusu paylaşımda Subaşı'nın EFT'si, telefon faturası ve Acun Ilıcalı tarafından yatırılan nafaka tutarı görülüyor.

MAGAZİN
03 Temmuz 2022 - 20:23
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Şeyma Subaşı ne kadar nafaka alıyor? Şeyma Subaşı'nın nafaka miktarını paylaşan bankacıya şok ceza!


Acun Ilıcalı ile evliliğiyle magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı ile Ilıcalı çiftinin ani boşanma kararı da gündemde yankı uyandırmıştı. Ünlü televizyoncu Ilıcalı ile boşandıktan sonra 125 bin TL nafaka alması gündeme gelen Subaşı, canlı yayın esnasında Acun Ilıcalı’ya mesajıyla bir defa daha gündeme gelmişti.

Subaşı’nın hesabının bulunduğu bir banka görevlisinin Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaştığı görüldü ve banka çalışanına dava açıldı.



Banka, konuya ilişkin inceleme başlatarak söz konusu görüntülerin 2 Ocak’ta bankaya ait kullanılan özel platform üzerinden alındığı belirtildi. Yapılan incelemelerin sonucunda platformda oturum açan kişinin kredi izleme ile analiz bölümündeki Fulya A. olduğu belirlendi.

Fulya A. konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda görüntüyü çekip çekmediğini hatırlamadığını belirterek, bunları da kimseye göndermediğini paylaştı.

Telefon faturası, EFT görüntüsü ile nafaka para bilgileri bulunuyordu

Banka memurunun kayıt altına aldığı banka hesabında Şeyma Subaşı’nın telefon faturası, 4380 TL tutarındaki EFT görüntüsü ile Acun Ilıcalı’nın gönderdiği nafaka para bilgisi yer alıyordu.

Banka çalışanı Fulya A. hakkında kişisel verilerin kaydedilmesi ve verilerin hukuka aykırı olarak verme suçlarını işlediği iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

EDİTOR
Furkan BALCI
Furkan BALCI
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