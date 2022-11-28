MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 11:37

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! "Herkes benim gözümden görebilse"

Sosyal medyanın gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile evleneceğini açıkladı. Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum diyen Şeyma Subaşı, çok heyecanlı olduğunu aktardı. Düğün davetiyesini de paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı’na sevgilisinden ilanı aşk notu geldi. İşte aşk dolu paylaşım…

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 11:37
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Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes benim gözümden görebilse”


Paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Meedo ile en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde evleneceğini duyuran Subaşı düğün davetiyesini de paylaşmıştı. Mısırlı sevgilisi ile sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı’ya sevgilisinden yanıt geldi. Şeyma’ya olan aşkını uzun bir not ile ifade eden Meedo herkesi şaşırttı. İşte aşk dolu paylaşım…

ŞEYMA SUBAŞI’NA İLANI AŞK ETTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Meedo, sevgilisine ilanı aşk etti. Şeyma hakkında çok güzel sözler dile getiren Meedo, "Bir kadın ve bir anne olarak kendini geliştirmen için verdiğin çabayı görmek beni çok gururlandırıyor. Keşke herkes seni benim gözlerimden görebilse sana şaşarlar.”dedi. Şimdiye kadar gördüğü en havalı anne ve partner olduğunu açıklayan Meedo, kendisini Şeyma'dan başka biriyle hayal edemediğini ifade etti.



Şeyma Meedo ilanı aşk

Şeyma Subaşı sevgilisinin bu notuna karşılık vermeyi de unutmadı. Şeyma Subaşı, "Hayatımda olduğun için çok minnettarım" yanıtını verdi.

Şeyma Meedo

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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