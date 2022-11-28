Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes benim gözümden görebilse”







ŞEYMA SUBAŞI’NA İLANI AŞK ETTİ







Paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Meedo ile en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde evleneceğini duyuran Subaşı düğün davetiyesini de paylaşmıştı. Mısırlı sevgilisi ile sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı’ya sevgilisinden yanıt geldi. Şeyma’ya olan aşkını uzun bir not ile ifade eden Meedo herkesi şaşırttı. İşte aşk dolu paylaşım…Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Meedo, sevgilisine ilanı aşk etti. Şeyma hakkında çok güzel sözler dile getiren Meedo, "Bir kadın ve bir anne olarak kendini geliştirmen için verdiğin çabayı görmek beni çok gururlandırıyor. Keşke herkes seni benim gözlerimden görebilse sana şaşarlar.”dedi. Şimdiye kadar gördüğü en havalı anne ve partner olduğunu açıklayan Meedo, kendisini Şeyma'dan başka biriyle hayal edemediğini ifade etti.Şeyma Subaşı sevgilisinin bu notuna karşılık vermeyi de unutmadı. Şeyma Subaşı, "Hayatımda olduğun için çok minnettarım" yanıtını verdi.