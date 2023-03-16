Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etme bedeli aylık 66.99 TL!













ABONELİK BEDELİ 69.99 TL

Sosyal medya paylaşımlarında sıkça konuşulan Şeyma Subaşı'nın özel hayatı, şimdi de para ikarşılığında sosyal medya kullanıcılarının elinde olacak. Subaşı, bu uygulamayı ilk kullananlardan birisi oldu.Şeyma Subaşı, teknoloji şirketlerinin kullanıcıların abonelik için ödeme yapmasına olanak tanımasından yararlanarak Türkiye'de ilk aboneliği başlatan kişi oldu. Subaşı'nın özel hayatını takip etmek ve takipçilerini 'yolculuğumu ve hayatın yolculuğunu daha fazla görmek için' diyerek abone olmaya davet edecek.Şeyma Subaşı, abone olan kullanıcılar için ayrı paylaşımlar yapacak. Bu kapsamda abonelikte kullanıcılardan aylık 66,99 TL ücret alınacak. Aboneler için Subaşı, özel hayatının canlı videolarını yayınlayacak, özel fotoğraflar ve hikayelerini ücret karşılığında paylaşacak.400.000 kişi, ülkemizde yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalarak kısa sürede paylaşım yapan ve takipçilerini geride bırakan Şeyma Subaşı'yı protesto etti. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzunca bir süredir birlikte olan Subaşı, son zamanlarda düğün hazırlıkları yapıyor.