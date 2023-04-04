MAGAZİN
04 Nisan 2023 - 07:30

Şeyma Subaşı'nın ücretli fotoğrafları ifşa oldu! İkinci düğünden ilk kare: Gelinlik seçiminde ters köşe yaptı!

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Şeyma Subaşı'nın bir kere daha nikah masasına oturması olay olurken gelinlik seçimi çok şaşırttı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dünya evine girmek için hazırlanırken parti fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN
04 Nisan 2023 - 07:30
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Şeyma Subaşı'nın ücretli fotoğrafları ifşa oldu! İkinci düğünden ilk kare: Gelinlik seçiminde ters köşe yaptı!
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Özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla konuşulan Subaşı, instagram hesabından abonelik ücreti alacağını açıklarken sosyal medya yerinden oynadı. Evlilik hazırlıklarında ücretiyle dudak uçuklayan Subaşı, uzun zamandır ayrıl barış ilişki yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber konulan fotoğraflar magazin gündemini sarstı.

Şeyma subaşı bekarlığa veda



Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra nikah masasına oturmak için gün sayarken Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi.​​​​​​​ Türkiye'de evlenmeyeceğini söyleyen Subaşı'nın nerede evleneceği merak konusu olurken bekarlığa veda yaptığı görüntüler ilgi gördü. Subaşı paylaşımını, "Bekarlığa veda day 2" başlığıyla paylaşıldı.

Şeyma subaşı gelinlik

SOSYAL MEDYA BÖLÜNDÜ

Subaşı'nın gösterişli bekarlığa veda parti görüntülerine yorum ve beğeni yağmuru tutulurken 2.9 milyon takipçisinden olumsuz yorum yapanlarda oldu. Bir kesim kezban gibi, her iki senede bir evleniyor, zenginle evlenen milli gururumuz yorumları gelirken bazıları ise çok güzelsin, mutluluklar yorumları yapıldı. 

Şeyma subaşı nikahı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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