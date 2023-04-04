Şeyma Subaşı'nın ücretli fotoğrafları ifşa oldu! İkinci düğünden ilk kare: Gelinlik seçiminde ters köşe yaptı!













SOSYAL MEDYA BÖLÜNDÜ

Özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla konuşulan Subaşı, instagram hesabından abonelik ücreti alacağını açıklarken sosyal medya yerinden oynadı. Evlilik hazırlıklarında ücretiyle dudak uçuklayan Subaşı, uzun zamandır ayrıl barış ilişki yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber konulan fotoğraflar magazin gündemini sarstı.Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra nikah masasına oturmak için gün sayarken Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi.​​​​​​​ Türkiye'de evlenmeyeceğini söyleyen Subaşı'nın nerede evleneceği merak konusu olurken bekarlığa veda yaptığı görüntüler ilgi gördü. Subaşı paylaşımını, "Bekarlığa veda day 2" başlığıyla paylaşıldı.Subaşı'nın gösterişli bekarlığa veda parti görüntülerine yorum ve beğeni yağmuru tutulurken 2.9 milyon takipçisinden olumsuz yorum yapanlarda oldu. Bir kesim kezban gibi, her iki senede bir evleniyor, zenginle evlenen milli gururumuz yorumları gelirken bazıları ise çok güzelsin, mutluluklar yorumları yapıldı.