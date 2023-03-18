Şeyma Subaşı paraya para demeyecek! Her bir paylaşımını görmek için bu parayı ödemek zorundasınız: Bakın abonelik tarifesi ne kadar!







Abonelik Bedeli ve Hizmetler







400 Bin Kişi Takibi Bıraktı

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesapları için ücretli bir abonelik hizmeti başlattı ve abonelerine özel hayatına erişim imkanı sundu. Kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı sunan bir teknoloji şirketine katılarak Türkiye'de bunu yapan ilk influencer'lardan biri oldu.Seyahatlerini daha fazla paylaşacağını dile getiren Subaşı, bunları takip etmek isteyenlerin için aylık abonelik uygulaması başlattı. Bunun bedeli 66,99 TL. Aboneler, özel hayatından canlı videolara, özel fotoğraf ve hikayelere erişebilecek.Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan deprem felaketine karşı duyarsızlığı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Faciadan kısa bir süre sonra paylaşımlarına devam etmesi 400 bin kişinin kendisini takip etmeyi bırakmasına ve eylemlerini protesto etmesine neden oldu.Subaşı şu anda Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile bir ilişki yaşıyor ve çift yakında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.