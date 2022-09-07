MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 12:34

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle tatil yapmayı alışkanlık haline getirdi! Bu sefer çöl partisinde

Ünlü televizyon programı sahibi Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından hemen hemen her gün gündem konusu olan genç kızların idolü Şeyma Subaşı’ndan bambaşka tatil görüntüleri…

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 12:34
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Şeyma Subaşı, sevgilisiyle tatil yapmayı alışkanlık haline getirdi! Bu sefer çöl partisinde


Sürekli bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekrardan aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, uzun bir zamandan bu yana tatil yapıyordu. Şeyma Subaşı’nın yeni adresi ise Burning Man’deki çöl partisi oldu.

“Bu sefer daha özel”

Gittiği festivale uygun bir şekilde saçlarını rengarenk ve örgülü yaptıran Şeyma Subaşı genç kızların idolü olmaya devam ediyor. Burning Man Festivali’ne sevgilisiyle katılan Şeyma Subaşı, daha önceki paylaşımında “ En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak." açıklamasını yapmıştı.



İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin çöl partisindeki görüntüleri:

Şeyma Subaşı

ŞEyma Subaşı

Şeyma Subaşı

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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