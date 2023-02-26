Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! Gelinlik seçimine Meedo ambargosu!







Şeyma ve Acun Ilıcalı, yaklaşık 1 yıl sonra boşanmıştı







Daha fazla çocuk sahibi olmak istiyor...

Mayıs 2023, "save the date"

Sosyal medyanın popüler isimlerinden ve Türk televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, son dönemde yaşadığı romantik ilişkiler ve ikinci evlilik planlarıyla manşetlerde yer alıyor. Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma, Mısırlı işadamı Mohammed Alsaloussi ile bir süredir ilişki yaşıyor. Mayıs 2023'te Türkiye dışında henüz açıklanmayan bir yerde evlenmeyi planladıklarını duyurdular. Bu Şeyma'nın ikinci evliliği olacak ve söylentilere göre Alsaloussi onun için gösterişli bir düğün planlıyor.Şeyma ve Acun Ilıcalı uzun bir ilişkinin ardından 2017 yılında evlenmiş ancak evlilikleri sadece bir yıl sonra sona ermişti. Boşanmalarının ardından mahkeme Melisa'nın velayetini Acun'a verdi. Şeyma ve Acun'un ayrıldıktan sonra yaptıkları ilk dostane açıklamaya rağmen, daha sonra ikilinin velayet için kavga ettikleri söylentileri ortaya çıktı. Acun bu söylentileri yalanladı, ancak Şeyma ve Acun'un velayet konusunda tartışırken çekilen fotoğrafları, ayrılıklarının ardından yaşanan duygusal kargaşayı gösteriyor.Şeyma Subaşı ilişkileri ve yaklaşan düğünü ile manşetlere çıkarken, daha fazla çocuk sahibi olma arzusu konusunda da oldukça açık. Acun Ilıcalı ile önceki ilişkisi sırasında düşük yapan Şeyma, kızı Melisa'yı bir kardeş sahibi olma fikrine hazırlamaya çalışıyor. Şeyma sosyal medyada daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini paylaştı ve şu anki partneri Mohammed Alsaloussi ile bu olasılığı tartışıyor.Şeyma özel hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen sosyal medyada popüler bir figür olmaya devam etti. Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi olan Şeyma, göz alıcı yaşam tarzı, moda anlayışı ve güzellik ipuçlarıyla tanınıyor. Ayrıca platformunu çeşitli sosyal amaçlar için farkındalık yaratmak ve takipçileriyle olumlu öz-sevgi ve güçlendirme mesajları paylaşmak için kullandı. Şeyma Subaşı'nın ilişkileri ve özel hayatı medya ve hayranları tarafından yakından takip ediliyor ve Mohammed Alsaloussi ile yaklaşan düğünü merakla bekleniyor. Çiftin arkadaşlarına Mayıs 2023 için bir "save the date" mesajı gönderdiği ve düğünün Türkiye dışında güzel bir yerde yapılacağına dair söylentiler olduğu bildirildi. Acun Ilıcalı ile ilk evliliği sadece 14 ay sonra boşanmayla sonuçlanan Şeyma, ikinci evliliğinden ve Alsaloussi ile bulduğu mutluluktan duyduğu heyecanı dile getirdi.