MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 16:42

Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu: Yılın düğünü olacak!

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor. Meedo ile düğün tarihi ve yeri belli oldu.

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 16:42
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Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu: Yılın düğünü olacak!


Acun Ilıcalı’nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı son dönemde gündemden düşmüyor. Önce yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isim daha sonra yeni sevgilileri ile çok konuşulmuştu. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile olan birlikteliği ise magazin gündemine damga vurmuştu. Ünlü çiftin bir küs bir barışık giden ilişkisinde bu kez mutlu haber paylaşıldı.

Şeyma Subaşı’nın düğün yeri ve tarihi belli oldu

Uzun süredir Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı’nın ilişkisindeki kara bulutlar bir türlü gitmemişti. Meedo’nun dolandırıcı olduğu ve aslında zengin biri olmadığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Çift bu haberlerin ardından ayrılmış ancak kısa süre sonra yeniden bir araya gelmişti.



Geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisi Meedo’dan romantik bir evlilik teklifi alan Subaşı, bir türlü nikah masasına oturamamıştı. Ayrılıklarının ardından ikinci kez barışan çift bu kez mutluluklarını evliliğe taşımaya karar verdi.

şeyma subaşı

Milyonlarca takipçisi olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşarak çok heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Paylaşımına İngilizce not ekleyen Subaşı, “ Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma “ diyerek kendisini uyarmış ancak devamında “ Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım “ ifadelerini kullanmıştı.

şeyma subaşı

Mayıs ayı düğün ayı

Ünlü çiftin düğün tarihine dair merak devam ederken, arkadaşlarına mayıs ayının ilk haftasını boş bırakmaları için “save the date” mesajı gönderdikleri öğrenildi. Çift, Avrupa sosyetesinin Afrika’daki en gözde tatil yerlerinden biri olan Fas’ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturacaklar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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