Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılır?

Seyyanen zam nedir, ne demek?

TÜİK tarafında Haziran 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından Memur-Sen'in ilettiği seyyanen zam ile ilgili detaylar henüz netleşmemişken, seyyanen zammın ne olduğuna dair çok sayıda araştırmalar yapıldığı görüldü. 'Seyyanen zam nedir, ne demek?' sorusu bugün sabah saatlerinde açıklanan enflasyon rakamlarının hemen ardından şekillenen yeni maaşlar ile birlikte sorgulanmaya başlandı.Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamasında seyyanen zam talebini; 'Haziran enflasyonu yüzde 4,95, Kamu görevlileri ve emekli vatandaşlar için maaş/ücret artışı ise toplamda yüze 41,69 oranında gerçekleşti.' şeklinde iletmişti. Bu açıklamaların ardından ise sürekli sorulan Seyyanen zam nedir, ne demek? sorusuna yanıt olarak ise seyyanen ifadesinin Türk Dİl Kurumu (TDK), sözlüğünde "eşit olarak" belirtildiği bilgisine ulaşıldı. Zarf olarak cümle içinde kullanılan seyyanen kelimesi Arapaça kökenli bir sözcük olup, seyyanen zam ifadesi cümle içinde tüm personelleri kapsayan bir şekilde eşit zam uygulanması anlamını taşıyor. Özetlemek gerekirse, belirli bir işçi grubuna yüzdelik oranlarda değil de eşit olarak zam verilmesi manasında tanımlanan seyyanen zam, 100 TL tutarındaki zammın tüm çalışanlara eşit olarak tanımlandığı anlamında kullanılır. Seyyanen zam aynı zamanda ekstra zam olarak değerlendirilirken maaşlarda yaşanan kayıpların telafi edilebilmesi açısından uygulanan ekstra zamma seyyanen zam adı verilir.