TÜİK tarafında Haziran 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından Memur-Sen'in ilettiği seyyanen zam ile ilgili detaylar henüz netleşmemişken, seyyanen zammın ne olduğuna dair çok sayıda araştırmalar yapıldığı görüldü. 'Seyyanen zam nedir, ne demek?' sorusu bugün sabah saatlerinde açıklanan enflasyon rakamlarının hemen ardından şekillenen yeni maaşlar ile birlikte sorgulanmaya başlandı.
Nedir?
04 Temmuz 2022 - 14:42
Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılır?
4 Temmuz 2022 Pazartesi günü itibariyle duyurulan yeni enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında alacakları seyyanen zam talebi de Memur-Sen tarafından iletildi. Gündemin en çok konuşulan konusu haline gelen Temmuz ayı zamları haricinde 'Seyyanen zam' ifadesi de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Belirli bir işçi grubunu kapsayan ve eşit zam olarak tanımlanan 'Seyyanen zammın ne olduğuna dair sorulan sorunun yanıtı sorgulanırken seyyanen zammın kimlere yapılacağı da merak edildi. Peki, Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılır? İşte, gündemin en çok merak edilen sorularının yanıtları..
Nedir?
04 Temmuz 2022 - 14:42