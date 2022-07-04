Nedir?
04 Temmuz 2022 - 14:42

Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılır?

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü itibariyle duyurulan yeni enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında alacakları seyyanen zam talebi de Memur-Sen tarafından iletildi. Gündemin en çok konuşulan konusu haline gelen Temmuz ayı zamları haricinde 'Seyyanen zam' ifadesi de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Belirli bir işçi grubunu kapsayan ve eşit zam olarak tanımlanan 'Seyyanen zammın ne olduğuna dair sorulan sorunun yanıtı sorgulanırken seyyanen zammın kimlere yapılacağı da merak edildi. Peki, Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılır? İşte, gündemin en çok merak edilen sorularının yanıtları..

Nedir?
04 Temmuz 2022 - 14:42
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Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılır?
TÜİK tarafında Haziran 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından Memur-Sen'in ilettiği seyyanen zam ile ilgili detaylar henüz netleşmemişken, seyyanen zammın ne olduğuna dair çok sayıda araştırmalar yapıldığı görüldü. 'Seyyanen zam nedir, ne demek?' sorusu bugün sabah saatlerinde açıklanan enflasyon rakamlarının hemen ardından şekillenen yeni maaşlar ile birlikte sorgulanmaya başlandı.

Seyyanen zam nedir, ne demek

Seyyanen zam nedir, ne demek?

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamasında seyyanen zam talebini; 'Haziran enflasyonu yüzde 4,95, Kamu görevlileri ve emekli vatandaşlar için maaş/ücret artışı ise toplamda yüze 41,69 oranında gerçekleşti.' şeklinde iletmişti.

Bu açıklamaların ardından ise sürekli sorulan Seyyanen zam nedir, ne demek? sorusuna yanıt olarak ise seyyanen ifadesinin Türk Dİl Kurumu (TDK), sözlüğünde "eşit olarak" belirtildiği bilgisine ulaşıldı. Zarf olarak cümle içinde kullanılan seyyanen kelimesi Arapaça kökenli bir sözcük olup, seyyanen zam ifadesi cümle içinde tüm personelleri kapsayan bir şekilde eşit zam uygulanması anlamını taşıyor.

Özetlemek gerekirse, belirli bir işçi grubuna yüzdelik oranlarda değil de eşit olarak zam verilmesi manasında tanımlanan seyyanen zam, 100 TL tutarındaki zammın tüm çalışanlara eşit olarak tanımlandığı anlamında kullanılır.

Seyyanen zam aynı zamanda ekstra zam olarak değerlendirilirken maaşlarda yaşanan kayıpların telafi edilebilmesi açısından uygulanan ekstra zamma seyyanen zam adı verilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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