Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a yeni albüm için hediye jesti

Yemek programları arasında sıklıkla takip edilen Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan hem televizyon ekranlarında hem de müzik çalışmalarında tam gaz devam etmektedir. Müzik kariyerine devam eden sevilen isim Sayan'ın yeni albümü için büyük jest minik serçe Sezen Aksu'dan geldi.
Sezen Aksu'dan büyük hamle
Müzik dünyasının büyük isimlerinden Sezen Aksu hem yorumu hem de yazdığı şarkılar ile gündeme gelmeye devam ederken bu defa yaptığı büyük sürpriz ile magazin gündemine damgasını vurdu. Seda Sayan'ın Albüm hazırlığında olduğu gündeme gelirken büyük hediye Aksu'dan geldi. Gelen bilgiler üzerine Sezen Aksu'nun Seda Sayan'a yeni bir şarkı hediye ettiği öğrenildi.