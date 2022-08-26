MAGAZİN
26 Ağustos 2022 - 10:34

Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a yeni albüm için hediye jesti

Müzik camiasının sevilen iki ismi Sezen Aksu ve Seda Sayan'dan yeni karar geldi. Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Sayan'a büyük sürpriz şaşırttı. Sayan'ın hazırlayacağı albüm için Sezen Aksu'dan büyük jest geldi. İşte detaylar...

MAGAZİN
26 Ağustos 2022 - 10:34
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Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a yeni albüm için hediye jesti


Yemek programları arasında sıklıkla takip edilen Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan hem televizyon ekranlarında hem de müzik çalışmalarında tam gaz devam etmektedir. Müzik kariyerine devam eden sevilen isim Sayan'ın yeni albümü için büyük jest minik serçe Sezen Aksu'dan geldi.

Seda Sayan yeni albüm

Sezen Aksu'dan büyük hamle



Müzik dünyasının büyük isimlerinden Sezen Aksu hem yorumu hem de yazdığı şarkılar ile gündeme gelmeye devam ederken bu defa yaptığı büyük sürpriz ile magazin gündemine damgasını vurdu. Seda Sayan'ın Albüm hazırlığında olduğu gündeme gelirken büyük hediye Aksu'dan geldi. Gelen bilgiler üzerine Sezen Aksu'nun Seda Sayan'a yeni bir şarkı hediye ettiği öğrenildi. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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