Sezon açıldı, tezgahlar balıkla dolmaya başladı













Dört buçuk aylık aranın ardından denizlerde avlanma yasağı sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçılar dün gece saatlerinden itibaren açık denizlere yelken açtı. Balıkçıların denizlere çıkmasıyla tezgahlar da dolmaya başladı.Konu konusu ile ilgili konuşan Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, sezonun başlamasıyla avlanma yasağının kalkmasından dolayı mutluluklarını da dile getirerek, “Halkımız acele ediyor ve yok diyor. Denizlerde balık fışkırıyor, yarın ucuzlayacak diyorum. Dün 100 lira 70 lira olan balık fiyatları bugün 40 lira - 50 liraya düştü. Şükürler olsun. Hamsi, palamut, sardalya. Halkımıza önerim var. Balığın cinsini irdelemesinler. Hangisi ucuzsa onu alsınlar çünkü o balık çok çıkmıştır ve ucuzlamıştır aynı zamanda da çok lezzetlidir. Gemicilerimize çok teşekkür ederim. Balıklar canlı iken straforların içine koymuşlar ve üzerine buzları koymuşlar ki bu sıcakta balık tazeliğini kaybetmesin. Halkımız bir saat önce denizden çıkmış gibi afiyetle yesin ve üç günün ardından bir daha yesin diye. Dün fiyat yarı yarıya düştü. Yarından ümitliyim yarın dörtte bir fiyatına düşecek inşallah. Çünkü denizler çarşaf gibi tam balığın tutma zamanıdır” dedi.