Sezon sonunda PSG'den ayrılacak













Arjantinli Dünya Kupası galibi, kalışını bir yıl daha uzatmak için 'prensipte anlaşmaya' vardı, ancak artık ne kulüp ne de oyuncu anlaşmayı imzalamak istemiyor. Messi, mali sorunlar nedeniyle kulübün Avrupa'da zirvede rekabet edebileceğine ikna olmamışken, Fransız şampiyonlar genç yetenekleri geliştirmeye odaklanmak istiyor. Messi, 2021'de Paris'te iki yıllık bir anlaşma imzaladı ancak bu artık etkinleştirilmeyecek.