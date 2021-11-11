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11 Kasım 2021 - 13:53

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feghouli Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli ülkesinin basınına konuştu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eriyor. Feghouli Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak istediğini söyledi.

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11 Kasım 2021 - 13:53
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feghouli Galatasaray’da devam etmek istediğini söyledi
Cezayir milli takımına için ülkesine giden Sofiane Feghouli, ülke basınına konuştu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu konuşmasına sezon sonunda bitecek olan sözleşmesine vurgu yaparak Galatasaray’da kalmak istediğini söyledi.

Feghouli Galatasaray’a 27 yaşında geldiğini ve ilk kupalarını burada kazandığını söylerken, Galatasaray’dan oynuyorsanız her maçı kazanmalısınız şeklinde açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feghouli, Haziran ayında 32 yaşına gireceğini ve Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayarak devam etmek istediğini söyledi.
Takımdaki genç oyuncularla ile uyum sorunu yaşamayacağını ifade eden Feghouli “"Gençlere ayak uydurabilir miyim? Bence evet. Saha içinde lider rolüne bürünmek, benim için doğal bir şey" şeklinde konuştu.

27 yaşında Galatasaray’a West Ham United’dan transfer olan Feghouli sarı kırmızılı ekipte iki lig şampiyonluğu kazandı. Tecrübeli oyuncu bu sezon ise Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.
 
# galatasaray# Feghouli# yeni sözleşme
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