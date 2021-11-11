Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feghouli Galatasaray’da devam etmek istediğini söyledi

Cezayir milli takımına için ülkesine giden Sofiane Feghouli, ülke basınına konuştu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu konuşmasına sezon sonunda bitecek olan sözleşmesine vurgu yaparak Galatasaray’da kalmak istediğini söyledi.

Feghouli Galatasaray’a 27 yaşında geldiğini ve ilk kupalarını burada kazandığını söylerken, Galatasaray’dan oynuyorsanız her maçı kazanmalısınız şeklinde açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feghouli, Haziran ayında 32 yaşına gireceğini ve Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayarak devam etmek istediğini söyledi.

Takımdaki genç oyuncularla ile uyum sorunu yaşamayacağını ifade eden Feghouli “"Gençlere ayak uydurabilir miyim? Bence evet. Saha içinde lider rolüne bürünmek, benim için doğal bir şey" şeklinde konuştu.