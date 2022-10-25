Dizi
25 Ekim 2022 - 03:08

Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın dizileri bir bir bitiyor

Ekranlarda yeni sezonunun başlamasıyla birçok proje izleyiciyle buluştu. Sezona büyük umutlarla başlayan bazı diziler ise reytinglerde başarısız oldu. O dizi haftaya final yapıyor.

Dizi
25 Ekim 2022 - 03:08
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Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın dizileri bir bir bitiyor
Yeni sezonda televizyon ekranlarında birçok dizi yayın hayatına başladı. Bu dizilerden bazıları yüksek reytinglere ulaşarak ekranlarda tutunmayı başarırken bazıları ise uçurumun eşiğinde bekliyor. Bu dizilerden biri olan Bir Peri Masalı için durum oldukça kritik.

Başrollerinde Alina Boz ve Tarık Emir Tekin’in yer aldığı Bir Peri Masalı dizisi, iddialı bir kadrosu olmasına rağmen izleyiciden henüz beklediği tepkiyi alamadı.

Bir Peri Masalı final mi yapıyor?

Fox TV’nin yeni sezon projelerinden biri olan Bir Peri Masalı, ilk bölümüyle iddialı bir giriş yapmıştı. Medyapım imzalı dizi, şirketin çektiği diziler arasında en başarılısı olarak gösteriliyordu. Her Çarşamba izleyici karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosunda Alina Boz, Tarık Emir Tekin, Baran Bölükbaşı, Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece, Nazan Kesal, Müfit Kayacan ve Mustafa Mert Koç gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

bir peri masalı

Yayınlanan bölümleri ile izleyiciden bir türlü beklediği tepkiyi alamayan dizi için her an final kararı verilmesi söz konusu. Edinilen son bilgilere göre Bir Peri Masalı dizisinin akıbeti bu haftaki bölümden sonra belli olacak. Dizi eğer bu hafta da beklenilen reyting oranlarına ulaşamazsa bir sonraki hafta final yaparak ekran macerasını tamamlayacak.

Öte yandan Fox TV’nin başarılı yapımlarından biri olan Mahkum dizisi de yeni sezonda istenen reytingleri alamadığı için final yapıyor. Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kusursuz Kiracı da beklenen başarıyı alamayınca final yaparak yayından kaldırılmıştı.

bir peri masalı

Ayrıca başrol oyuncusu Alina Boz, dizisinin final yapması durumunda 2 proje için daha teklif sunulacağı öğrenildi. Alina Boz aynı zamanda Disney Plus’ın genç marka yüzü. Bir Peri Masalı final yapsa dahi Alina Boz’u başka projelerde izlemeye devam edeceğiz.

Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir?

Dizide yaşadığı hayattan çok daha fazlasını hak ettiğini düşünen ve her zaman lüks bir hayat hayal eden Zeynep’in hikayesi anlatılıyor. Bebek bakıcısı olan Zeynep’in tesadüf eseri eline geçen yüklü miktardaki para ile kendisine kurduğu peri masalı gibi hayatı ekranlara geliyor. Kendisine kurduğu yalan dünya ile zengin iş adamı ve aile şirketinin veliahdı olan Onur’a yakınlaşarak hayatını tamamen değiştirmeye çalışıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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