Sezona iddialı başlayan Yüzyıllık Mucize dizisine flaş transfer! O oyuncu ortalığı darmaduman edecek!







BURCU CAVRAR KİMİ CANLANDIRACAK?







YÜZYILLIK MUCİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

YÜZYILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlk bölümü sıra dışı ve romantik bir kurguyla ekrana getirilen sevilen dizi Yüzyıllık Mucize yeni oyuncularına kavuştu. Güçlü kadrosuyla yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Yüzyıllık Mucize'nin başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin yer alıyor.Hilal Saral'ın yönettiği dizi Star TV'de ekranlara geliyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin diğer oyuncuları ise Zerrin Tekindor, Gözde Seda, Ayşegül Cengiz, Merve Nur Bengi, Necip Memili, Zehra Kelleci, Laçin Ceylan, Hümeyra, Yalçın Hafızoğlu ve Ecem Çalhan.Dizide ilk kez 4. bölümde seyirciyle buluşan Canan’a Burcu Çavrar hayat veriyor.Başından itibaren konusu ilgi çekici olan dizi sosyal medyada da gündemini sürdürüyor."Yüz Yıllık Mucize"nin ilk bölümünde Ali Tahir yeni adıyla hayatının en zor döneminde ilişki geliştirdiği Kemal Büyük ile konuşuyor. Öte yandan aşk yaşadığı Süreyya onu Eşref olarak tanıyordu. Yıllar sonra buluştuğumuzda ne oldu. Yüz Yıllık Mucizeler yeni bölümü 30 Mart Perşembe akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.Yüzyıllık Mucize'nin son bölümü 23 Mart Perşembe günü yayınlandı. Dizinin konusu oldukça karmaşık ve keyifliydi. 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'ne Miralay Ali Tahir isimli bir asker katılmış ve çatışmaya katılmıştır. Çatışma sırasında ölüp öldükten sonra, cenaze töreni sırasında aniden uyanır. Gerçekten de şehit değildi. Ona yeniden hayat verildi. O günden sonra ne uyur ne de yaşlanır. Yüz yıl yaşar. Daha sonra adını Kemal olarak değiştirir ve Göcek'e yerleşir.Göcek'te, çocukluğundan beri tanıştığı, biyografisini görmüş ve aslında gerçek yaşını bilen çocukluk arkadaşı Turgut ile tanışır. Tam onlar konuşurken Kemal ona bir zarf uzatır ve saat 02:28'de açmasını söyler. Bunlar olunca hayatını kontrol altına almak istemiş ve avukat olarak kısa bir süreliğine yazar olarak Göcek'e gelmiş ve Bedri Rahmi koyuna gitmek için bir taka kiralamıştır. Ona yardım eden kişi Kemal'dir.