EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 11:00

SGK 1 ay kala müjdeyi verdi! Sigorta girişi 4A 4B 4C olanlar dikkat: 25.000 TL ödenecek

SGK'dan acil paraya ihtiyacı olanlara müjde. Asgari ücret alanlara güzel haber duyuruldu. Durumu olmayanlara maddi destek sağlanacak. Detaylar haberimizde.

EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 11:00
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SGK 1 ay kala müjdeyi verdi! Sigorta girişi 4A 4B 4C olanlar dikkat: 25.000 TL ödenecek
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ASGARİ ÜCRETLİLERE TOPLU ÖDEME



Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haberi SGK duyurdu. Kadın çalışanlara, EYT'li vatandaşlara ödemeler yapılan başvuruların PTT aracılığıyla yapılabileceği belirtildi. Yapılacak ödemelerin miktarı açıklanırken bu ödemelerin yıl içerisinde artış göstereceği de belirtildİ.

sgkdan destek



Bu ödemelerden yararlanacaklar arasında yeni doğum yapmış anneler de yer alacak. Yasaya göre, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta izin süresi belirlendi. Ayrıntı olarak, eğer annenin ikiz çocuğu var ise bu süre 2 hafta daha arttırılarak izin süresi verilecek. Ödemelerden yararlanabilmek için bazı şartlar belirlendi. Bu şartları sağlayanlar beyan ettikleri hesap numaralarından ödemelerini alabilecekler.

- Kadınların çalıştıkları yerdeki sigortalılık halinin korunması gerekmektedir. İhbar süresi içerisinde işyerinde çalışma yapılamaz. Bu süre 112 gün olarak açıklanmıştır.

-Doğum iznini almadan önce işten ayrılanlar ödemeden yararlanmaz.

-Doğumdan önceki senede en az 90 gün sigorta primi ödenmeli.

Aynı zamanda EYT'li vatandaşlar için de yeni açıklama yapıldı. Asgari ücretle çalışmaya devam eden EYT'li vatandaşların işsizlik primi kesintisi yapılmayacağı belirtildi. Bu vatandaşlara 9.144 TL ödeme yapılacağı açıklandı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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