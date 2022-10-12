GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 13:09

SGK 19 bankayla anlaşmasını açıkladı! Emekli maaşı promosyon rakamları yeniden güncellendi!

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi olan emekli maaş promosyonları ile ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SGK) yeni bir açıklama geldi. 19 bankayla olan anlaşma SGK tarafından kamuoyu ile paylaşılırken emekli maaş promosyonlarının yeniden güncellendiği anlaşıldı.

GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 13:09
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SGK 19 bankayla anlaşmasını açıkladı! Emekli maaşı promosyon rakamları yeniden güncellendi!


Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve aralarında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının da yer aldığı 19 banka ile bankalar arası protokol imzalandı. İmzalanan protokol sonrasında ile birlikte emekli maaşı asgari destekleri de yeniden güncellendi.

Emekli maaşı promosyon rakamları



SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyonlarının ödenmesine ilişkin protokol, SGK'nın internet sitesinde yapılan duyuruya göre 1 Kasım tarihinde yenilenme işlemine tabi tutulacak.

Milyonlarca emekliyi etkileyen SGK'nın kamuoyu açıklamasında SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanmış olan emekli ve hak sahiplerine yönelik promosyon ödemelerine ilişkin protokolün 1 Kasım 2022 tarihinde güncelleneceği bildirilirken anlaşma yapılan bankaların isimleri de liste halinde verildi.

SGK İLE EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

Emekli maaşı promosyon rakamları

Banka ile imzalanan protokole göre kurumdan gelir/maaş alan emekliler ve hak sahiplerinin gelirleri/maaşları ön ödeme 3 (üç) yıl olmak kaydıyla;

3.500 TL'ye kadar olanlar için 3.000 TL,

3.500-7.500 TL için 3.500 TL;

10.000 TL için 7.500 TL – 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlar için 5.000 TL'dir.

Promosyon tutarlarının banka tarafından ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin başvuruda bulunmaları ve bankadan 3 yıl süreyle gelir/maaş almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Belirlenen miktar minimum bir tutar olup, bankalar kendi uygulamalarına göre destek miktarını arttırabilmektedir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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