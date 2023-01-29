YAŞAM
29 Ocak 2023 - 20:16

SGK 4A, 4B ve 4C EYT herkesi ilgilendiriyor! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? diyenler işte emekli maaş hesaplama ekranı

SGK sitesine giriş yapıldığı takdirde emekli hakediş ücretlendirmesi yapılabiliyor. 4A, 4B ve 4C emekli vatandaş hakedişi hesaplamalarında diğer bilgiler de isteniyor. 4A emeklilik hakedişi sorgulanmasında T.C Kimlik numarası, SSK ile Sicil Numara sorgulanması , baba adı, nüfus il, doğum tarihi net ve doğru şekilde isteniyor. Gereken bilgileri girildikten sonra ''hesapla'' kutucuğuna tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

YAŞAM
29 Ocak 2023 - 20:16
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SGK 4A, 4B ve 4C EYT herkesi ilgilendiriyor! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? diyenler işte emekli maaş hesaplama ekranı
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EYT yasa ve kararnamesini meclisten olumlu bir sonuçla geçmesini bekleyen bir çok vatandaş , emekli olduklarında alacakları ücretleri zamları ve maaşı merakla bekliyor. SGK sayfasında 4A, 4B ve 4C emekli ücret ve maaşı görüntüleme akıllı cihazı ile emeklilik ücretlerimizi ve maaşı hesaplamak nihayet daha kolay! Emekli maaşı matematiği yapılırken çalışılan gün sayısı, prim ve diğer ödemeler gibi ve daha çok detay ince elenip sık dokuluyor. 

SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı!



işçi

EYT ile alakalı yeni haber ! Uzun zamandır konuşulan ve gündemde olan durum Türk Vatandaşlarında emekli olmanın bana yararı ne olur sorusu uyandırdı .Türkiye Cumhuriyeti'nden verdiği hizmetler karşılığında emekli olmayı ve maaş almayı bekleyen vatandaşlar , emekli ücretlerinde ne kadar ücret alacaklarını SGK üzerinden görüntüleyebiliyor. SGK 4A, bir diğeri olan 4B ve bir diğeri olan 4C emekli ücretleri görüntüleme ve  hesaplama şansı ile emekli hakediş maaşınızı öğrenebilirsiniz. Ve SGK 4A, 4B ve 4C emekli ücretleri görüntüleme ve hesaplama ekranı!

EYT yasa ve kararnamesini meclisten olumlu bir sonuçla geçmesini bekleyen bir çok vatandaş , emekli olduklarında alacakları ücretleri zamları ve maaşı merakla bekliyor. SGK sayfasında 4A, 4B ve 4C emekli ücret ve maaşı görüntüleme akıllı cihazı ile emeklilik ücretlerimizi ve maaşı hesaplamak nihayet daha kolay! Emekli maaşı matematiği yapılırken çalışılan gün sayısı, prim ve diğer ödemeler gibi ve daha çok detay ince elenip sık dokuluyor.  Ve SGK 4A, 4B ve 4C emekli hakediş görüntüleme robotu !

sgk

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM? 

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SGK sitesine giriş yapıldığı takdirde emekli hakediş ücretlendirmesi yapılabiliyor. 4A, 4B ve 4C emekli vatandaş hakedişi hesaplamalarında diğer bilgiler de isteniyor.

4A emeklilik hakedişi sorgulanmasında  T.C Kimlik numarası, SSK ile Sicil Numara sorgulanması , baba adı, nüfus il, doğum tarihi net ve doğru şekilde isteniyor. Gereken bilgileri girildikten  sonra ''hesapla'' kutucuğuna tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

hesaplamak için tıklayınız

4B EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI

4B emeklilik detaylarının hesaplanması ve değerlendirilmesi  için T.C. Kimlik Numarası, güvenlik numarası gibi bilgileri girdikten sonra hesapla kutucuğuna tıklanması isteniyor..

hesaplamak için tıklayınız

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

4C emekli hakediş sorgu ve değerlemdirilme noktasında  doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışılan süresi, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler gerekmekte.

hesaplamak için tıklayınız

EDİTÖR
Dilan Yalçıntepe
Dilan Yalçıntepe
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