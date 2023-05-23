Türkiye'deki milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiye ödemelerini beklemektedir. Emekli ödemelerinin 37 gün içinde gerçekleştirileceği ve vatandaşların hesaplarına yatırılacağı bilinmektedir. Ancak kesin ödeme tarihi henüz belirlenmemiştir. Tahminlere göre, Kurban Bayramı'nın denk geldiği 28 Haziran tarihinden önceki hafta içinde ödemelerin yapılması beklenmektedir. Emekliler, ödemelerini almak için bu süreci takip etmektedirler.
EKONOMİ
23 Mayıs 2023 - 11:30
SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerine müjde: 2.000 TL hesaplarda olacak! Bu ödemeler için son 37 gün!
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan bir ödeme düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme kapsamında, tüm emekli vatandaşlara 2.000 TL ödeme yapılacaktır. Ödeme süreci 37 gün içinde tamamlanacak ve emeklilerin hesaplarına yatırılacaktır. Ayrıntılar haberimizde...
EKONOMİ
23 Mayıs 2023 - 11:30
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