SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerine müjde: 2.000 TL hesaplarda olacak! Bu ödemeler için son 37 gün!







BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?











Türkiye'deki milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiye ödemelerini beklemektedir. Emekli ödemelerinin 37 gün içinde gerçekleştirileceği ve vatandaşların hesaplarına yatırılacağı bilinmektedir. Ancak kesin ödeme tarihi henüz belirlenmemiştir. Tahminlere göre, Kurban Bayramı'nın denk geldiği 28 Haziran tarihinden önceki hafta içinde ödemelerin yapılması beklenmektedir. Emekliler, ödemelerini almak için bu süreci takip etmektedirler.Emekli bayram ikramiye ödemeleri Ramazan Bayramı'nda 2 Bin TL olarak hesaplara yatırılmıştır. Bu nedenle Kurban Bayramı için de benzer bir ödeme yapılması beklenmektedir. Ancak, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi, eğer iktidara gelirlerse emekli bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı için 15 Bin TL olarak ödeneceği açıklanmıştır. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte, 28 Mayıs tarihinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelip gelmeyeceği belirlenecektir. Bu durumda emekli bayram ikramiyesi hakkında yapılacak resmi açıklamalar ve kararlar önem kazanacaktır.