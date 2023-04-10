Finans
10 Nisan 2023 - 00:15

SGK bir mesaj ile 13.500 TL toplu para ödeyecek! Cep telefonunuzdan hemen gönderin: Hakkınız var mı öğrenin

T.C. kimlik numarasına göre yapılan 13.500 TL ödeme, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara büyük bir destek sağlıyor. Ödemenin sizin için geçerli olup olmadığını öğrenmek için sorgulama yapabilirsiniz. Kimlere ödeme yapıldığı ve ödeme şartları hakkında bilgi sahibi olmak için detayları inceleyebilirsiniz.

Finans
10 Nisan 2023 - 00:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SGK bir mesaj ile 13.500 TL toplu para ödeyecek! Cep telefonunuzdan hemen gönderin: Hakkınız var mı öğrenin


Akbank, T.C. kimlik numarası ile başvurulabilen kampanyasıyla acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine çözüm sunuyor. 13 bin 500 TL nakit ödeme, başvuru yapılan anda T.C. kimlik numarasına bağlı olarak anında yatırılıyor. Akbank kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilerin kredi notu, gelir durumu ve kredi sicili gibi faktörleri incelenerek ödemeler gerçekleştiriliyor.

para



Akbank hesabı olmayan müşteriler, müşteri hizmetlerine başvurarak ya da Akbank Mobil uygulaması üzerinden müşteri olma işlemini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Başvuruların sonucu T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda belirlenir ve onaylanması halinde ödeme hızlı bir şekilde alınabilir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu için müşteriler, Akbank Direkt mobil uygulamasını kullanarak kolayca başvuru yapabilirler. Başvurular birkaç dakika içerisinde sonuçlandırılır ve kredi onaylandığı takdirde ödeme hemen hesaba yatırılır. Müşteriler ayrıca T.C. kimlik numarasını yazarak SMS yoluyla da kredi başvurusu sonucunu öğrenebilirler.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ