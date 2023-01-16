SGK bombayı patlattı! 240.000 TL faizsiz kredi dağıtıyor: Bankalara meydan okuyan hamleyi duyan o şartı araştırıyor!

Bu konuyla ilgili son zamanlarda birçok bankanın sunmuş olduğu kredi
müjdeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu çalışma doğrultusunda faizsiz kredi imkanı verileceği duyurusu yapıldı. Faizsiz kredi imkanlarından kimlerin yararlanacağı çok merak ediliyor. Bu bilgi kapsamında açıklamalar SGK’dan geldi. İşte yapılan açıklamalar ve ayrıntıları..
Faizsiz Kredi İmkanından Kimler Yararlanabilir?
Bankaların paylaşmış olduğu faizsiz kredi seçenekleri ilk olarak emeklilere hizmet sağlıyor. Emeklilerin genel geçer harcamalarını yapabilmesi için bankalar faizsiz kredi hizmeti sağlıyor. Emeklilerin bu nakit kredi imkanından faydalanmaları için tek şart emekli maaşını bu bankadan alıyor olması gerekmektedir. Bu istenilen koşula sahip tüm emekliler müşterisi oldukları bankalara başvuru sağlayarak faizsiz kredi imkanından yararlanma hakkına sahip olabilirler.
Faizsiz Konut Kredisi
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar faizsiz konut kredisine başvuruda bulunarak bu imkandan yararlanabilirler. Bu krediler farklı bankalardan hizmet sağlamaktadır. SGK tarafından ihtiyacı sahibi kişiler için yapılan başvurular doğrultusunda bu krediyi bankanızdan temin edebilirsiniz. Bu krediden faydalanabilmek için ev sahibi olmayı arzulamak ve maddi anlamda zorluk çekildiğinin ispatlanması gerekir. Bu konuyla ilgili yapılan incelemeler doğrultusunda krediye uygunluk gösteren vatandaşlar kedi imkanından fayda sağlayabilirler.
Faizsiz Konut Kredisi Koşulları
• 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların • Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, • Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, • Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin, • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, • 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin, Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
Krediden Yararlanacak Hak Sahipleri Arasında Öncelik Sıralaması Nasıldır?
Hak sahiplerinin istekte bulunması halinde öncelikle; a) Malulün kendisine, b) Faizsiz kredi hakkından faydalanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına, konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.