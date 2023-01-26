SGK bombayı patlattı! Öğrenci, ev hanımı, çalışmayana maaş bağlanacak! Bunu yapanlar 2000 TL'yi havada kapacak







2000 TL AYLIK ÖDEME VERİLECEK







Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), destek ödemeleri için çok büyük bir adım attı. Öğrencilere, işsizlere ve ev hanımlarına 2.000 TL maaş bağlanacağı yönünde yapılan açıklamaların ardından Devletten de önemli yardımlar geldi. PTT üzerinden yapılması düşünülen ödemelerin detayları ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Memurların emekliliği ve maaşlarının açıklanmasının ardından maaş zammı açıklandı. Daha sonra insanlar 2023'te yapılacak yardım ve fonları düşünmeye başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin kullanabileceği yollar düşünüldü.2023 yılı için yardım ödenekleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yılbaşında vatandaşların yüzü gülsün diye çok sayıda bağış yapılırken Bu yardımlar günümüz ekonomik ortamında özellikle kadın ve çocuklu ailelere inanılmaz derecede fayda sağladı. Yapılan son açıklamaya göre ev hanımlarının devlet tarafından desteklendiği söylendi. Başvuru sahiplerinin belirli koşulları sağlamaları halinde bu yardım için başvurabilecekleri hükme bağlanmıştır.Bu aylıklar dul ve yetim aylığı olarak açıklanmakta ve 4.000 125 TL olduğu söylenmektedir. Yıllık Dul Yetim Aylığı, eşini kaybetmiş kadına verilir. Bu maaşı alabilmek için bazı şartlar vardır. Başlangıçta, bu yıl dul ve yetim aylıklarındaki artış yüzde 30 olarak hesaplanmıştır. Belirtilen bu oranlara göre de bir ödeme planı oluşturulmuştur. Maaşı yüzde 75 olan kişiye 4 bin 125 TL, Maaşı yüzde 50 olan kişiye 2 bin 750 TL Maaşı yüzde 25 olan kişiye 1.375TL ödeme yapılacaktır. Dul maaşı alabilmek için maluliyet sigortası, yaşlılık sigortası ve ölüm sigortası primlerinin en az 800 gün devam etmesi gerekir. Beş yıllık zorunlu sigorta da gereklidir.