GÜNDEM
10 Ocak 2023 - 14:15

SGK çalışanlarının fazla mesai ücreti açıklandı: Saat başına 27 TL!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Başkanlığı'na bağlı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Milli teşkilat personeline fazladan yaptıkları mesailerin ödemelerinin yapılması kararı verildi.

GÜNDEM
10 Ocak 2023 - 14:15
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SGK çalışanlarının fazla mesai ücreti açıklandı: Saat başına 27 TL!
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Başkanlığı'na bağlı Emeklilik Yardımları ve Katkıları Genel Müdürlüğü ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara fazla mesai ücretlerinin ödemelerinin yapılması yönünde bir karar alındığı belirtildi.

SGK çalışanları için fazla mesai ücreti

FAZLADAN MESAİLERDE HER BİR SAATE ÖDENECEK ÜCRET



Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Cumhurbaşkanlığı Emeklilik Hizmetleri ve Primleri Genel Müdürlüğü ve kamu kuruluşlarında çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre, mesai saatleri dışında fiilen fazla mesai yapan işçilere saat başı 27 TL ücret ödeme yapılacak.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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