SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok







1 gün sigortalı olmak yeterli







Ödemeyi peşin yapmak zorunda

Bunu yapan işçi de tazminat ödeyecek

Milyonlarca çalışan bazı nedenlerden dolayı işinden ayrılabiliyor. İşten ayrılma nedenleri kimi zaman işveren tarafından işten çıkarılma olurken kimi zaman da istifa ederek oluyor. Çalışanların işten ayrılmaları halinde iki türlü tazminat alma hakları bulunuyor. Bunlardan biri kıdem tazminatı diğeri ise ihbar tazminatı. Kıdem tazminatı alabilmek için çalışanın aynı kurumda 1 yıl boyunca çalışmış olması gerekiyor. Ancak ihbar tazminatı ise yalnızca 1 gün sigortalı çalışma ile dahi alınabiliyor.İşverenin iş akdini feshedeceği yani işçiyi işten çıkaracağına dair kanunda belirtilen süreler içerisinde bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu süreye uymadan işçiyi işten çıkaran işverenlerin, çalışanına ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu var. İşten çıkarma ya da ayrılma bildiriminden hem işveren hem de işçi sorumlu tutuluyor. İşverenin işten çıkarmadan önce bunu işçisine söylemesi gerekiyor. bildirim süresi işçinin çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Çalışma süresi 6 aydan kısa ise 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta önce yapılması gerekiyor. işveren, ihbar süresi sona erene kadar işçiyi çalıştırmak ve ücretini ödemek zorundadır.İşverenin yasal süre bildirimi yapmadan işçiyi hemen işten çıkarması durumunda ise işçisine belli bir tutarda ödeme yapması gerekiyor. Örneğin 3 yıllık işçisini aniden işten çıkarma kararı alan işveren, bu kararından 8 hafta önce bildirim yapmadığı için işçisine 8 haftalık ödeme yapmak zorundadır. Bu ücretin işçiye hemen peşin bir şekilde ödenmesi gerekiyor. ayrıca 1 yıllık süreyi geçtiği için ihbar tazminatına ek olarak kıdem tazminatı hakkı da bulunuyor.İşverenin işten çıkarmasının yanı sıra birde işçi, işten ayrılacağını daha önce işverenine bildirmeden işten ayrılmak isterse burada yasal sorumluluklar uygulamaya geçiyor. İşverenin 1 yıllık işçisini 4 hafta daha çalıştırma hakkı bulunuyor. Eğer işçi çalışmak istemezse, işverenine bu 4 haftalık ücreti ödemek zorunda kalıyor. Buna göre asgari ücretli çalışan 1 gün dahi çalışsa 1.967 TL, 1 yıl çalışırsa 3 bin 934 TL tazminat alma hakkı bulunuyor. Maaş ve çalışma süresi arttıkça tazminat ücretleri de artıyor.