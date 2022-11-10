SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok

Milyonlarca çalışan bazı nedenlerden dolayı işinden ayrılabiliyor. İşten ayrılma nedenleri kimi zaman işveren tarafından işten çıkarılma olurken kimi zaman da istifa ederek oluyor. Çalışanların işten ayrılmaları halinde iki türlü tazminat alma hakları bulunuyor. Bunlardan biri kıdem tazminatı diğeri ise ihbar tazminatı. Kıdem tazminatı alabilmek için çalışanın aynı kurumda 1 yıl boyunca çalışmış olması gerekiyor. Ancak ihbar tazminatı ise yalnızca 1 gün sigortalı çalışma ile dahi alınabiliyor.
1 gün sigortalı olmak yeterli
İşverenin iş akdini feshedeceği yani işçiyi işten çıkaracağına dair kanunda belirtilen süreler içerisinde bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu süreye uymadan işçiyi işten çıkaran işverenlerin, çalışanına ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu var. İşten çıkarma ya da ayrılma bildiriminden hem işveren hem de işçi sorumlu tutuluyor. İşverenin işten çıkarmadan önce bunu işçisine söylemesi gerekiyor. bildirim süresi işçinin çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Çalışma süresi 6 aydan kısa ise 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta önce yapılması gerekiyor. işveren, ihbar süresi sona erene kadar işçiyi çalıştırmak ve ücretini ödemek zorundadır.