SGK'da binlerce liranız kalmış olabilir! Tek bir dilekçe ile 16.000 TL toplu paranızı geri alın!

16.500 TL SGK TARAFINDAN DEME YAPILIYOR!
Sgk önemli bir haber ile geldi. Habere gör SGK ya yazı yazarak başvuran kişilere 16 bin 500 lira ödeme yapılıyor. Başvuruları kaçırmamak için haberimizi okuyun….
SGK tarafından milyonlarca insana karşılıksız ödeme yapılıyor. 16 bin 500 lira yı cebine atmak isteyen kişilerin SGK ya yazı yazarak müracaat etmeleri gerekiyor. SGK da kayıtlı 90 gün ve üzeri sigortası olan kişiler bu ödemeden yararlanabilecek. Bir çok kişi konu ile ilgili olarak detayları inceliyor. SGK tarfından en fazla bilinen ödemelerden biri doğum parası. Doğum yapmış yeni annelere doğumun sağ gerçekleşmesi durumunda ödeme yapılıyor. Bu ödemeyi almak için çalışan anne olmak ve yakın zamanda doğum yapmak gerekiyor. Asgari ücrete göre hesaplanan ödeme tutarı 112 gün üzerinden tam 16 bin 103 lira oldu. Ancak bu ödemeden faydalanabilmek için doğum izni süresini beklemek gerekiyor. Aslında anneler doğum parası adı altında 112 gün için iş göremez ödemesi alıyor. Sgk da 90 gün ve üzeri primi olan ve doğum izni başlayan anneler bu ödemeyi alabiliyor. Ayrıca işten ayrılanlarda bu ödeneği alamıyor. Doktordan alına rapor ile sgk ya giderek sizde doğum ödeneği alabilirsiniz.