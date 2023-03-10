Finans
10 Mart 2023 - 23:30

SGK'da binlerce liranız kalmış olabilir! Tek bir dilekçe ile 16.000 TL toplu paranızı geri alın!

SGK milyonlarca kişiye ödeme yapıyor. sizde uygun koşulları sağlarsanız siz de alabilirsiniz. İşte SGK tarafından 16 bin 500 lira almak

Finans
10 Mart 2023 - 23:30
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SGK'da binlerce liranız kalmış olabilir! Tek bir dilekçe ile 16.000 TL toplu paranızı geri alın!
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16.500 TL SGK TARAFINDAN DEME YAPILIYOR!



Sgk önemli bir haber ile geldi. Habere gör SGK ya yazı yazarak başvuran kişilere 16 bin 500 lira ödeme yapılıyor. Başvuruları kaçırmamak için haberimizi okuyun….

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SGK tarafından milyonlarca insana karşılıksız ödeme yapılıyor. 16 bin 500 lira yı cebine atmak isteyen kişilerin SGK ya yazı yazarak müracaat etmeleri gerekiyor. SGK da kayıtlı 90 gün ve üzeri sigortası olan kişiler bu ödemeden yararlanabilecek. Bir çok kişi konu ile ilgili olarak detayları inceliyor. SGK tarfından en fazla bilinen ödemelerden biri doğum parası. Doğum yapmış yeni annelere doğumun sağ gerçekleşmesi durumunda ödeme yapılıyor. Bu ödemeyi almak için çalışan anne olmak ve yakın zamanda doğum yapmak gerekiyor. Asgari ücrete göre hesaplanan ödeme tutarı 112 gün üzerinden tam 16 bin 103 lira oldu. Ancak bu ödemeden faydalanabilmek için doğum izni süresini beklemek gerekiyor. Aslında anneler doğum parası adı altında 112 gün için iş göremez ödemesi alıyor. Sgk da 90 gün ve üzeri primi olan ve doğum izni başlayan anneler bu ödemeyi alabiliyor. Ayrıca işten ayrılanlarda bu ödeneği alamıyor. Doktordan alına rapor ile sgk ya giderek sizde doğum ödeneği alabilirsiniz.

kredi

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Doğum ödeneği ve doğum yardımı en çok birbirine karıştırılan ödemeler arasında. Doğum yardımında doğum yapacak kadınların sigortalı olup olmaması na bakılmıyor. Eğer ilk doğum ise 300 lira çocuk için, ikinci çocuk sa 400 lira , 3 üncü çocuk ise 600 lira ödeme alınıyor. Bu ödeme için çocuğun doğum belgesi yeterli oluyor.

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EMZİRME ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Emzirme ödeneği de çalışan kadınlara ya da eşi sigortalı olan kadınlara verilen bir ödenek. Her yıl olduğu gibi bu ödenek türünde de artış yaşandı. 2022 yılında 316 lira olan bu ödeme bu yıl artı ama fiyatı netleşmedi.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Çogul gebeliklerin tam olarak sağlıklı olarak tamamlanmasından sonra Çoklu doğum yardımı yapılıyor. Bu ailelere en fazla iki yaşına kadar düzenli olarak yardım sağlanıyor. 2 yıl boyunca aylık 150 lira çocuk başına yardım yapılıyor.

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EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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