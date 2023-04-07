SGK'da bir gün bile primi ödenenler dikkat! SGK'dan flaş karar çıktı: O kişilere 13 bin TL toplu para ödeyecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi olanlara yönelik para yardımı hakkında bilgi veren bir kaynağa göre, SGK
girişi olanlar 13 bin 50 TL para yardımından faydalanabilirler. Ancak bu para yardımından faydalanabilmek için belirli başvuru şartlarının sağlanması gerekiyor. İşte başvuru şartları... SGK, Türkiye'de yaşayan sigortalılar ve hak sahiplerine maddi destek sağlayan bir kurumdur. SGK'nın sunduğu destek ödemeleri arasında emekli maaşı, ölen emeklilerin ailelerine maaş ödemesi, engellilere ve engelli yakınlarına aylık ödeme gibi farklı kategoriler bulunmaktadır.
BAŞVURU DETAYLARI
Sigortalının eşi ve çocukları ile anne ve babası, SGK'nın ödeme yaptığı hak sahipleri arasındadır. Ancak bu ödemenin gerçekleşebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, ölen emekli bir kişinin eşi ve çocuklarına maaş ödemesi yapılabilmesi için ölen kişinin sigortalılık süresinin en az 1800 gün olması gerekmektedir. Ayrıca, engellilik durumunda da belirli şartlar yerine getirilerek aylık ödeme alınabilir. SGK destek ödemeleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya bir SGK ofisine başvurabilirsiniz. Başvuru şartları ve nasıl alınacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI DUYURULDU
Bir sigortalının vefatı sonrasında, hak sahiplerinin ölüm aylığı alabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir: Sigortalının en az beş yıl boyunca sigortalı olması veya tüm borçlanma süreleri hariç en az 1800 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirimi yapmış olması gerekmektedir. Toplam 900 günlük maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi raporlanmış olması gerekmektedir. Ancak, bir kişinin sigortalı olarak maluliyet, mesleki maluliyet veya yaşlılık aylığı almış olması veya bu hakka sahip olması ancak işlemin tamamlanmamış olması veya sigortalı olarak çalışmaya başladıkları için aylığının durdurulmuş olması durumunda, ölüm aylığı hak sahiplerine verilir. Bu durumda, hak sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. Sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı alabilmeleri için, tüm prim borçları dahil olmak üzere tüm primlerini ödemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, SSK'lı çocukların anne ve babalarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çocuğun en az beş yıl sigortalı olması ve toplam 900 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödenmiş olması veya en az 1800 günlük maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda, hak sahiplerinin taleplerini iletmeleri ve SGK tarafından hazırlanan tahsis beyannamesini sunmaları gerekmektedir.
DİLEKÇE İLE BAŞVURU ŞARTI
Sigortalıların ölümü durumunda, hak sahiplerinin ölüm aylığı alabilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, sigortalının borçlanma dönemlerini hariç tutarak en az beş yıl süreyle sigortalı olması ve toplam 900 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekliliğini içermektedir. Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalılar için tüm borçlanma süreleri de dikkate alınmaktadır. Serbest meslek sigortalıları için ise ölüm aylığı alabilmesi için, tüm primlerinin ödenmiş olması ve genel sağlık sigortası primleri dahil olmak üzere prime ilişkin borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Ölen SSK'lı bir çocuğun anne ve babasına aylık bağlanabilmesi için de belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, çocuğun borçlanma süreleri dışında en az beş yıl sigortalı olması ve toplam 900 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödenmiş olması veya en az 1800 günlük maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekliliğini içermektedir. Bu şartlar sağlandığında, yararlanıcıların talepte bulunmaları ve SGK tarafından hazırlanmış tahsis beyannamesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, sigortalıların ölümü halinde hak sahiplerinin ölüm aylığı alabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların detayları, belirli bir tarihten önce veya sonra ölen sigortalılar için farklılık göstermektedir.